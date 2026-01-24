news_header_top
Происшествия 24 января 2026 10:17

Появилось видео ДТП в Казани, в котором погиб 18-летний курьер на электросамокате

Госавтоинспекция опубликовала видео ДТП, которое произошло накануне на перекрестке улиц Побежимова и Копылова в Казани. «Татар-информ» рассказывал, что в нем погиб курьер службы доставки «Яндекс.Еда».

На видео можно заметить, что молодой человек проехал на красный свет и не обратил внимания на наличие машин на проезжей части. Он выехал на проезжую часть в самый последний момент, когда остановить автомобиль было уже невозможно.

По данным ГАИ, молодой человек от полученных травм скончался в автомобиле скорой. Ему было 18 лет, он – житель Кировского района Казани. Накануне «Татар-информ» сообщал, что 38-летний водитель автомобиля Jetour с 14-летним стажем сбил курьера на электровелосипеде, который выехал на зебру на красный.

#гаи #ДТП с погибшими
