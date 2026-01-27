Гафаров: В Татарстане второй год растет количество погибших в ДТП

В Татарстане второй год подряд сохраняется тенденция роста количества смертельных аварий. Об этом сегодня на заседании Комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров.

«Десять лет подряд снижали количество погибших на дорогах. Что случилось за последние два года?» – отметил он.

Шамиль Гафаров подчеркнул, что в текущем году ситуация на дорогах остается неутешительной. Основной причиной он назвал недоработку ведомств.

«Мы десять лет подряд обеспечивали снижение количества погибших на дорогах. Почему в последние два года не можем? Нельзя сказать, что нам не хватает бюджетных средств и финансовых ресурсов. В плане денег – обеспечены. Но не хватает организованной работы», – добавил заместитель Премьер-министра РТ.