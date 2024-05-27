news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 мая 2024 22:02

Нюша подала иск о расторжении брака с бывшим чиновником из Казани

Скопировать ссылку

В 154-й мировой судебный участок Хорошевского района Москвы поступило исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом — бизнесменом и бывшим чиновником из Казани Игорем Сивовым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович», — пояснили в суде, уточнив, что дата рассмотрения иска пока не назначена.

Из судебной картотеки следует, что заявление от певицы поступило 24 мая, отмечает агентство.

Ранее о том, что супруги расстались после семи лет брака, рассказало издание Starhit. Тогда Нюша и Сивов заявляли, что остаются в дружеских отношениях и воспитывают двоих общих детей. Еще до этого артистка удалила совместные фото из социальных сетей и возобновила музыкальную карьеру.

читайте также
Певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака
#нюша #развод #игорь сивов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2