Нюша подала иск о расторжении брака с бывшим чиновником из Казани

В 154-й мировой судебный участок Хорошевского района Москвы поступило исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом — бизнесменом и бывшим чиновником из Казани Игорем Сивовым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович», — пояснили в суде, уточнив, что дата рассмотрения иска пока не назначена.

Из судебной картотеки следует, что заявление от певицы поступило 24 мая, отмечает агентство.

Ранее о том, что супруги расстались после семи лет брака, рассказало издание Starhit. Тогда Нюша и Сивов заявляли, что остаются в дружеских отношениях и воспитывают двоих общих детей. Еще до этого артистка удалила совместные фото из социальных сетей и возобновила музыкальную карьеру.