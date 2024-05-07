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Певица Нюша развелась с экс-чиновником из Казани
Певица Нюша и бизнесмен, экс-чиновник из Казани Игорь Сивов расстались после семи лет брака. Супруги остаются в дружеских отношениях и воспитывают двоих общих детей, сообщает издание Starhit.
Ранее из соцсетей артистки пропали совместные фото с супругом, она также стала появляться на публике без обручального кольца и возобновила музыкальную карьеру. Этому предшествовали многочисленные слухи о разладе, возникшем в паре.
Нюша подтвердила, что изменения в ее жизни произошли после расставания с Сивовым. «Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток», — отметила она.
Бизнесмен заявил, что после развода его отношения с бывшей женой остаются близкими.
«Мы искренне проживали наши отношения как пары в доверии друг другу, своим чувствам и сердцу. Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», — добавил он.
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