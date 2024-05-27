Певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Известная российская певица Алсу (Алсу Сафина) подала на развод со своим супругом бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Соответствующее дело зарегистрировано в пятницу, 24 мая, на сайте мировых судей Москвы, передает «РБК».

Бракоразводный процесс будет рассматривать мировой судья судебного участка №418 Пресненского района Илья Валерьевич Кузьмин. В карточке дела Алсу указана как истец, а Ян Абрамов – в качестве ответчика.

Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году. В этом браке у них родились две дочери – 17-летняя Сафина и 15-летняя Микелла, а также 7-летний сын Рафаэль.

Пока причины развода звездной пары не разглашаются. Вероятно, более подробная информация станет известна в ходе судебного процесса.