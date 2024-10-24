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Эрдоган остался в Казани на заседание БРИКС+
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в заседании аутрич/ БРИКС+, которое состоится в последний день саммита. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщает ТАСС.
«Президент, как ожидается, вернется в обеденные часы», — заявил собеседник агентства.
Напомним, что турецкий лидер прибыл в Казань накануне. 23 октября он принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным, на которой присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Как полагают СМИ, Эрдоган стал самым неординарным лидером, принявшим участие в саммите в столице Татарстана.
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