Эрдоган остался в Казани на заседание БРИКС+

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в заседании аутрич/ БРИКС+, которое состоится в последний день саммита. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщает ТАСС.

«Президент, как ожидается, вернется в обеденные часы», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что турецкий лидер прибыл в Казань накануне. 23 октября он принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным, на которой присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как полагают СМИ, Эрдоган стал самым неординарным лидером, принявшим участие в саммите в столице Татарстана.