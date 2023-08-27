NYT узнала о сохранении расхождений между тактикой ВСУ и советами Запада

Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВСУ

Командующий украинскими Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников настаивает на усилении обороны в районе Купянска на востоке Украины. Об этом пишет газета The New York Times.

Пока Вооруженные силы Украины были сосредоточены на контрнаступлении на юге и востоке, российским войскам удалось продвинуться около северо-восточного города Купянска. Соответственно, ВСУ пришлось перебросить часть сил для укрепления обороны на этом участке фронта, хотя они нужны в других местах, констатирует издание.

«В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожаемых направлениях и продвигаться вперед там, где это возможно», — прокомментировал 25 августа сложившуюся ситуацию Сырский в одном из официальных украинских военных Telegram-каналов.

Таким образом, по оценке NYT, украинская тактика продолжает расходиться с советами Пентагона. Американские военные уверены, что Киеву следует сосредоточить на одном из участков максимально сильную группировку, чтобы попытаться прорвать фронт. Вместо этого украинское командование старается сбалансированно распределить силы между восточным и южным направлениями.

Сырский еще на прошлой неделе обращал внимание на то, что обстановка на Купянском направлении для украинских войск осложняется. Военачальник является командующим не только Сухопутных войск, но и украинской Восточной группировки, действующей в районе Купянска и Бахмута (Артемовска).

Ранее генерал как командующий группы войск «Хортица» отвечал за оборону Бахмута. Стоит отметить, что его приверженность статичной обороне не раз вызывала нарекания в Сети со стороны украинских военных и милитари-блогеров.