Генерал ВСУ Сырский признал сложность обстановки на Купянском направлении

На Купянском направлении ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время осложняется из-за наступления российских войск. Об этом заявил командующий украинскими Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

«Противник штурмовыми отрядами <…> ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а позже и захват Купянска», — заметил украинский военачальник.

Вместе с тем Сырский заверил, что «по результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны».

Относительно соседнего Лиманского (в российской терминологии — Краснолиманского) направления командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что там российские силы проводят перегруппировку.

Ситуацию около Бахмута (украинское название города Артемовска — прим. Т-и) он назвал «сложной, но контролируемой». С начала лета украинские войска проводят контрнаступательные действия в этом районе.

По информации Министерства обороны РФ, за последние сутки на Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» вели наступательные действия и «улучшили положение по переднему краю». На Краснолиманском же направлении была отражена атака украинских штурмовых групп, утверждают в российском военном ведомстве.