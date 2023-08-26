Guardian: Главком ВСУ и генералы НАТО пять часов обсуждали перезагрузку стратегии Украины

На польско-украинской границе прошла пятичасовая встреча главкома ВСУ Валерия Залужного и высокопоставленных членов командования НАТО. На ней обсуждалась перезагрузка военной стратегии Киева в свете неудачного контрнаступления, сообщает The Guardian.

Встреча проходила тайно — несмотря на то, что она состоялась на прошлой неделе, о ней стало известно только сегодня.

«Целью пятичасовой встречи была помощь в перезагрузке военной стратегии Украины. Главным вопросом обсуждения были действия, которые могли помочь с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, <...> планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочная стратегия наступления», — сообщают источники издания.

По их данным, в числе участников были командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи, а также британский адмирал сэр Энтони Радакин.

Как полагают в The Guardian, именно с прошедшей встречей связана концентрация подразделений ВСУ на запорожском направлении.