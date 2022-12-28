NYT: США помогают ВСУ нацеливаться на места запуска российских дронов

Соединенные Штаты помогают украинским военным обнаруживать те места, откуда Россия запускает свои беспилотники, для нанесения ударов. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание называет подобное нацеливание «сложной задачей», потому что россияне «меняют места запуска — от футбольных полей до парковок». Передвижения российских специалистов, которые запускают дроны, отслеживают представители Украины и США, «некоторые из которых сидят бок о бок в центрах военной разведки».

Однако системы запуска беспилотников очень мобильны (они установлены на грузовиках), и их операторы знают об охоте за дронами. «<…> поэтому они перемещают их в более безопасные места, что затрудняет отслеживание и нанесение ударов», — констатирует NYT.

Кроме того, американцы спешат с предоставлением новых технологий, предназначенных для раннего предупреждения о приближении дронов, чтобы повысить шансы Украины сбить их с помощью любых средств — от стрельбы из зенитной артиллерии до ракет.

Помимо этого, администрация Президента США Джо Байдена надеется «лишить Иран компонентов западного производства, необходимых для производства беспилотников, продаваемых в Россию».

Однако этот подход, как и остальные, столкнулись с трудностями. Почти все производители западных комплектующих БПЛА заявили, что это детали двойного назначения, поставки которых не ограничены. Это значит, что их оборот практически невозможно остановить. Впрочем, «администрация всё равно старается», замечает издание.

Один высокопоставленный военный чиновник сказал NYT, что ирано-российское партнерство «быстро углубилось после того, как минувшим летом Иран согласился поставить беспилотники России, «выручив [Президента РФ Владимира] Путина».