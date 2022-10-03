NYT предположила, что Украина не вступит в НАТО до завершения боевых действий

Процесс вступления Украины в Североатлантический альянс может занять несколько месяцев или даже несколько лет, причем вряд ли это произойдет до завершения вооруженного конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на мнения опрошенных экспертов.

НАТО придерживается «политики открытых дверей», согласно которой любое европейское государство может стать членом блока, если оно отвечает определенным требованиям. Однако, несмотря на это, альянс вряд ли позволит Украине присоединиться к нему, пока в стране продолжаются боевые действия, замечает издание.

Дело в том, что организация придерживается принципа коллективной обороны, который прописан в статье 5 Вашингтонского договора. В ней утверждается, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса является нападением на все состоящие в нем государства.

По словам опрошенных NYT американских чиновников, власти Соединенных Штатов не будут препятствовать стремлению Украины присоединиться к НАТО. При этом и Штаты, и их европейские союзники опасаются эскалации в отношениях с Россией, а Президент США Джо Байден ранее со скепсисом относился к идее вступления Украины в блок.

«На это (вступление Украины в НАТО — прим. Т-и) потребуется время. Пока это не произойдет, Украина нуждается в железных гарантиях безопасности от своих союзников», — констатировал бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что сделать это немедленно невозможно, так как необходимо одобрение всех стран-участниц. Впрочем, восемь из них уже поддержали эту инициативу.