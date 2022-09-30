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Политика
30 сентября 2022  20:44

Столтенберг отказал Зеленскому в ускоренном приеме Украины в НАТО

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Принять Украину в НАТО прямо сейчас невозможно. Несмотря на политику «открытых дверей», решение о членстве должны единогласно поддержать все 30 стран-участников. Без этого процедура невозможна, подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что вместо этого НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву, оказывать помощь в организации самообороны. «Сейчас именно это — главная задача альянса», — уверен он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

#НАТО #йенс столтенберг #Владимир Зеленский
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