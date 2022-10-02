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Ру Тат
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Политика
2 октября 2022  12:50

Главы восьми стран НАТО поддержали вступление Украины в альянс

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Несколько стран, состоящие в НАТО, подписали совместное заявление с поддержкой присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, сообщил Президент Румынии Клаус Йоханнис. Кроме Румынии эту инициативу поддержали Литва, Польша, Северная Македония, Словакия, Черногория, Чехия и Эстония.

«Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о будущем присоединении Украины», – приводит ТАСС слова из совместного заявления.

Главы этих стран также в очередной раз подчеркнули, что не признают референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Референдумы, напомним, проходили с 23 по 27 сентября, договоры о присоединении к России новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина. В этот день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах в кратчайшие сроки присоединиться к военно-политическому блоку.

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