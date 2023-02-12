ЧВК «Вагнер» взял населенный пункт Красная Гора под Артемовском

Штурмовой отряд группы «Вагнера» взял населенный пункт Красная Гора, который находится неподалеку от Артемовска. Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК „Вагнер“ был взят населенный пункт Красная Гора», — заявил он.

Пригожин подчеркнул, что взятие Соледара — заслуга бойцов «Вагнера». Они же участвуют в боях в Артемовске и, как уверен основатель ЧВК, возьмут его.

«Где их нет, там их нет — нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК „Вагнер“ взяли Угледар, — это не так», — добавил он.