NYT: Атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что за атакой на Крымский мост стоит Киев. Об этом пишет The New York Times.

«Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства обсуждать взрыв, добавил, что его организовали спецслужбы Украины, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — сказано в публикации газеты.

В субботу утром на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части строения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.