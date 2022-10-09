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Политика
9 октября 2022  11:19

NYT: Атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы

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Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что за атакой на Крымский мост стоит Киев. Об этом пишет The New York Times.

«Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства обсуждать взрыв, добавил, что его организовали спецслужбы Украины, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — сказано в публикации газеты.

В субботу утром на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части  строения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. 

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