«Нужны крепкие нервы»: военный водитель из РТ рассказал, как возит солдат до госпиталя

Многодетный отец из Арского района РТ Равиль Гиззатуллин с 26 октября 2022 года служит в зоне специальной военной операции. Как многодетный отец, в семье которого воспитываются семеро детей, он мог и остаться дома. Но нет, он никому об этом не сказал. О том, что он многодетный отец, узнали только после проверки документов на месте службы.

В зоне спецоперации он попал в медицинскую роту. Равиль водит машину скорой помощи, перевозит раненых в госпиталь.

«Работа тяжелая. Надо довезти раненых солдат до госпиталя. Требуется мастерство, ловкость, решительность. Также нужны крепкие нервы, — говорит Равиль. — На дороге нельзя снижать скорость, останавливаться. Надо соблюдать осторожность и внимательность».

На днях он вернулся в краткосрочный отдых. Это третий по счету отпуск Равиля Гиззатуллина. В тылу его ждет супруга Диана Гиззатуллина. Она гордится своим мужем, ведь он сам захотел внести свой вклад в приближение Победы.

«И в армии не служил, хотя бы здесь помогу, сказал муж. Мы поддержали его. Потому что отказ от службы он посчитал бы за трусость. К тому же, уехали в зону СВО и его друзья. Мы не могли не принять его решение. Это его желание, нам остается лишь поддержать его. — рассказывает супруга бойца, – Он хотел работать в полиции, но для этого надо служить в армии. Равиль даже обращался в военкомат, чтобы поменять категорию годности, однако из-за заикания его все равно не взяли».

На передовой Равиль постоянно поддерживает связь с родителями, супругой, детьми. Правда, связь плохая. Но он находит способы связаться. Диана отметила, что и дети по-своему переживают. Им тоже тяжело, скучают по отцу.

Жены солдат также, можно сказать, по-своему участвуют в спецоперации. Они собирают гуманитарную помощь, воспитывают детей. Диана везде успевает — и в доме чистота, и дети ухожены, и в то же время находит время для сбора гуманитарной помощи.

«Я живу со своей мамой. Начали строить дом, но работа остановилась на полпути. Продолжим, когда вернется Равиль. Очень помогают свекор со свекровью Светлана и Наиль. Всегда чувствую поддержку братьев. С такой поддержкой работать можно. Но я привыкла рассчитывать только на себя. Всегда успеваю. Родила ребенка, значит, должна и воспитывать», — говорит она.

Диана сама ездила в зону СВО: отвозила гуманитарную помощь и своими глазами увидела, что там происходит.

«Им приходится переезжать с места на место. Нет возможности помыться. Увидев все своими глазами, понимаешь, что это не кино, а жизнь. Мир делится в две части — там и здесь. Разница между небом и землей», — поделилась супруга бойца.

Администрация, военный комиссариат готовы поддержать в любой ситуации.

«Меры социальной поддержки семей участников спецоперации каждый регион разрабатывает сам, — сказала Диана. — Мы не платим за детский сад, в школе дети питаются бесплатно. Это хорошая помощь. Также приглашают на различные мероприятия».

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Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой