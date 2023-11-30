Удачина о фонде «Защитники Отечества»: «Здесь не просто сочувствуют, а знают, как помочь»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Нижнекамский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Татарстану сегодня посетила его руководитель Гузель Удачина. Гостья из Казани отметила, что Нижнекамский район показывает высокий уровень организации. Ведь даже во время обустройства центра работа здесь шла полным ходом.

«Еще никто так серьезно не подошел к обустройству деятельности фонда и созданию условий для наших сотрудников. Потому что, создавая условия для работы сотрудников, прежде всего мы создаем нормальные условия для получения помощи», — пояснила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Фонд «Защитники Отечества» является уникальной организацией. В первую очередь здесь возвращают к мирной жизни ветеранов боевых действий. Также тут оказывают поддержку семьям, которые потеряли близких в зоне спецоперации. Помогают и тем, кто приехал в отпуск, демобилизован, ранен.

Рустема Канцыра встречают теплыми объятьями. Военный с позывным Малой — участник спецоперации. Участвовал в боевых действиях в Бахмуте в составе отряда особого назначения. Уже долгое время помогает другим бойцам получать различную помощь — материальную, психологическую, юридическую. Сейчас делает это в рамках фонда «Защитники Отечества».

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Ветераны видят, что человек тоже боевой, идут навстречу. Сами понимаете, девушки и мужчины — разная политика. Люди приходят с разной психикой. Моя роль в том, чтобы поговорить, успокоить и донести нашу работу», — поделился Рустем Канцыр.

Работа в фонде ведется по принципу одного окна. Когда человек приходит за решением одной проблемы, ему могут помочь и с другими вопросами. Специалисты ежедневно взаимодействуют с разными ведомствами республики — Социальным фондом, учреждениями здравоохранения, судебными приставами, прокуратурой, военным комиссариатом, Министерством образования и другими. Даже появилась новая профессия — социальный координатор.

«Мы работаем полгода, помогаем, поддерживаем, но еще и учимся. Сотрудники, которые вместе с нами прошли непростой путь, — это специалисты, которые могут не просто посочувствовать. Они знают, как помогать. По уровню своих знаний, я думаю, мы формируем такую профессию, как военный юрист», — отметила Гузель Удачина.

Фото: © Надежда Багаутдинова

В своей деятельности фонд практикует проактивный формат работы. Специалисты не только ждут, пока люди придут за помощью, но и сами пытаются выйти с ними на связь. Социальный координатор звонит, сообщает свои данные и предлагает помощь. За каждым человеком или семьей закреплен персональный работник, к которому можно обратиться с любой проблемой.

Здесь помогут решить вопросы по социальной адаптации, обучению, трудоустройству, медицинской помощи (от лекарств до высокотехнологичных протезов), адаптации жилья под индивидуальные потребности людей с инвалидностью, получению статуса ветерана боевых действий, денежным выплатам.

Фото: © Надежда Багаутдинова

За полгода в республиканский филиал фонда обратились более 5 тыс. человек. В Нижнекамский центр тоже приходят. Его посещают мобилизованные, добровольцы батальонов «Алга» и «Тимер», а также их родственники. Попросить помощи может каждый — городское отделение находится по адресу: пр. Мира, д. 60.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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