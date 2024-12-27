Нурлатский Дед Мороз поздравил бойцов СВО, доставив на передовую 35 тонн помощи

В преддверии Нового года представители «Боевого братства» Нурлата организовали очередную поездку в зону проведения спецоперации. Предновогодняя поездка нурлатских волонтеров к землякам на фронт была богата на приятные сюрпризы.

Вместе с многочисленными посылками от родных и близких подарки бойцам вручал сам Дед Мороз. Но с одним условием. Как и в детстве, за заветный подарок от главного волшебника им пришлось рассказать новогодние стихи, а кто посмелее, спели даже песню.

Взрослые мужчины, за плечами каждого из которых суровые боевые испытания, радовались сладостям, мандаринам и игрушкам из мешка Деда Мороза.

О том, чтобы у бойцов в новогоднюю ночь была настоящая лесная красавица, позаботились нурлатцы Игорь Петров и Василий Гаврилов. Они передали через волонтеров 5 пушистых сосен.

Конечно же, главной целью очередной гуманитарной миссии волонтеров была доставка бойцам автомобилей, мотоциклов, медикаментов, продуктов питания, технических средств и индивидуальных посылок — общий вес гуманитарного груза составил более 35 тонн.

Представители «Боевого братства» постарались навестить всех служащих земляков, посетили практически все воинские части, расположенные по линии фронта. Кроме этого, передали 1 тыс. новогодних подарков детям подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного.

С особым нетерпением волонтеров ждали и воспитанники Лутугинского детского дома. Дед Мороз, роль которого и в этом году сыграл Расим Бакиров, порадовал детишек сладкими подарками, они же преподнесли нурлатцам новогодние поделки, изготовленные своими руками.

Не остались без внимания и бойцы, проходящие лечение после ранения: в госпиталь неотложной помощи города Шахтерск передали медикаменты, средства гигиены и постельные принадлежности.

Встречи с бойцами на передовой проходили по-домашнему тепло, каждый из ребят адресовал всем неравнодушным жителям района слова искренней признательности за надежный тыл.

«Благодарим вас за тепло, заботу. На душе, как и в детстве, появилось ощущение праздника, волшебства. Спасибо всем», — озвучил общее мнение сослуживцев боец с позывным Мелкий из 430-го полка.

Глава района Дамир Ишкинеев, который и в эту гуманитарную поездку лично навестил бойцов-земляков, прямо на передовой записал видеоприветствие нурлатцам.

«Выражаю благодарность неравнодушным жителям Нурлата и волонтерским движениям, коллективам предприятий и учреждений, сельским поселениям, ученикам образовательных учреждений», — сказал он. В рамках поездки глава района встретился и с вице-премьером республики Фанилем Аглиуллиным, курирующим восстановление подшефных городов.

А Дед Мороз, прощаясь с бойцами, пожелал им скорейшего завершения боевых действий, чтобы следующий Новый год каждый из них встречал дома в кругу родных и близких.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.