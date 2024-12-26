Нурлатцы собрали 100 тыс. рублей на концерте-марафоне в поддержку бойцов СВО

Фото предоставлено Светланой Алиповой

В рамках благотворительного концерта-марафона в деревне Караульная Гора Нурлатского района РТ собрали 100 тыс. рублей в поддержку участников СВО.

Организатором мероприятия выступили Светлана и Владимир Алиповы. Семейная чета, развернувшая волонтерскую деятельность в районе с самого начала спецоперации, и в этот раз постарались на славу. Все, кто присутствовал на концерте, отметили его патриотичность, сельчане вновь показали силу народного единства.

«Мы же потомки нашего великого земляка Героя Советского Союза Анатолия Ивановича Кузнецова, значит, должны быть его достойными продолжателями. Предложила землякам провести такое мероприятие, спасибо, все поддержали, никто не отказал, — говорит активистка. — Решили провести его в формате концерта-марафона, чтобы и другие населенные пункты поддержали, организовали такой же у себя».

Концерт, в котором принимали участие только каргорцы, получился очень душевным. Здесь прозвучали патриотические песни, стихи собственного сочинения, местные школьники выступили с танцами, с экрана шли видеоролики о важности поддержки солдат, в фойе работала выставка патриотических рисунков, желающие могли угоститься солдатской кашей.

Конечно же, мероприятие было богатым и на награждения: Светлана и Владимир Алиповы вручили благодарственные письма волонтерам района, юным патриотам, ветеранам боевых действий. Словом, всем, кто в тылу помогает приблизить победу, организует гуманитарные поездки. Особых слов в этот день удостоился участник СВО, находящийся в отпуске по ранению, Геннадий Наумов.

«Главной целью нашего концерта-марафона был сбор денежных средств в поддержку бойцов. Общими усилиями собрали 100 тысяч рублей, их сразу там же передали представителям «Боевого братства», — сказала Светлана Алипова.

Мероприятие завершилось на патриотической ноте: с российским триколором в руках участники исполнили песню «Вперед, Россия!».

На этом добрые дела Алиповых не завершились: в преддверии Нового года они, в очередной раз сплотив неравнодушных нурлатцев, отправили в Лутугинский детский дом 200 сладких подарков, много новой одежды, одеяла, подушки и многое другое.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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