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Нуланд: Новый пакет санкций будет направлен против российских банков и китайских компаний
Соединенные Штаты объявят о введении новых санкций против России в годовщину начала широкомасштабных боевых действий на Украине — 24 февраля. Об этом заявила в интервью газете The Washington Post заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
По словам дипломата, ограничительные меры против РФ затронут ряд банков, замеченных в обходе западных рестрикций. При этом они будут объявлены от имени не только США, и но и всех стран «Большой семерки».
«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — уточнила заместитель госсекретаря по политическим вопросам.
Кроме того, Нуланд подчеркнула, что Штаты хотели бы ознакомиться с мирной инициативой КНР по Украине, а также желали бы возвращения России к исполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях.
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