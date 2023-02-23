Нуланд: Новый пакет санкций будет направлен против российских банков и китайских компаний

Соединенные Штаты объявят о введении новых санкций против России в годовщину начала широкомасштабных боевых действий на Украине — 24 февраля. Об этом заявила в интервью газете The Washington Post заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

По словам дипломата, ограничительные меры против РФ затронут ряд банков, замеченных в обходе западных рестрикций. При этом они будут объявлены от имени не только США, и но и всех стран «Большой семерки».

«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — уточнила заместитель госсекретаря по политическим вопросам.

Кроме того, Нуланд подчеркнула, что Штаты хотели бы ознакомиться с мирной инициативой КНР по Украине, а также желали бы возвращения России к исполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.