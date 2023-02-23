Лукашенко анонсировал выступление Си Цзиньпина по ситуации на Украине

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин «сегодня-завтра» выступит «с заявлением или речью» по поводу противостояния на Украине. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает государственное белорусское агентство БЕЛТА.

«<…> это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. <…> Так вот. Если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия», — уверен белорусский лидер.

При этом Лукашенко предположил, что серьезные последствия будут и в случае, если послание Председателя КНР не будет услышано теми, «кому оно адресовано».

«Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», — добавил Президент Беларуси.

По сведениям агентства Bloomberg, план Китая по урегулированию на Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия. Позднее власти США заявили, что предупредили руководство КНР об опасности поддержки России.