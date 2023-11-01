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Ноябрь в Татарстане начнется с тумана и аномального тепла
Сегодня, 1 ноября, в Татарстане ожидается не по-осеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Осадки маловероятны, но местами, включая Казань, опустится туман.
Будет дуть юго-западный и южный ветер силой от 5 до 10 м/с, кое-где (но не в столице РТ) порывами до 14 м/с, отмечают синоптики.
Температура воздуха в светлое время суток составит от 5 до 10 градусов тепла, в южной половине региона местами до +13 градусов (в Казани — от +8 до +10).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидается потепление до +13 градусов. Причины прихода аномального тепла объяснил профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев. Первая декада ноября окажется на 4 градуса теплее нормы.
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