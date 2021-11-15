Новыми участниками чемпионата WorldSkills в Татарстане стали Арский и Сабинский районы

В этом году новыми участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Татарстане стали Арский и Сабинский районы. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«С каждым годом растет число площадок проведения соревнований вне Казани. К движению WorldSkills присоединяются все больше районов республики», – сказал глава Минобрнауки.

По словам министра, соревнования чемпионатного цикла 2021–2022 годов пройдут в 19 городах и селах Татарстана. В частности, состязания состоятся в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Нижнекамске, Елабуге, Лениногорске, Альметьевске, Зеленодольске, Иннополисе, Тетюшах, Буинске, Лаишеве, Арске, Мамадыше, Аксубаеве, Заинске, Сарманове, Кукморе, Богатых Сабах, а также на внешней площадке – в Кемеровской области – по компетенции «Электрослесарь подземный».

Всего для проведения чемпионата задействованы 68 площадок, которые располагаются в вузах, колледжах, техникумах и школах республики.