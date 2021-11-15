Более 1,8 тыс. татарстанцев примут участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia

В Татарстане сегодня начинается региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем примут участие 1803 конкурсанта, в том числе 1084 человека по компетенциям WorldSkills и 719 – по компетенциям JuniorSkills. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Соревнования под эгидой WorldSkills дают возможность постоянно повышать профессиональный уровень молодых специалистов, изучать лучшие международные практики, находить новые варианты для самореализации. Но в первую очередь участие в WorldSkills помогает решить одну из ключевых задач для развития экономики региона – обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров», – сказал глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, для проведения чемпионата задействованы 68 площадок, которые располагаются в вузах, колледжах, техникумах и школах республики. «На всех площадках проведения чемпионата будут предприняты меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», – подчеркнул он.

Министр отметил, что наиболее массовыми площадками проведения состязания по числу компетенций станут Казанский техникум информационных технологий и связи (31 компетенция), Международный колледж сервиса Казани (11 компетенций), Казанский торгово-экономический техникум (10 компетенций), Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева Нижнекамска (8 компетенций), Казанский кооперативный институт (8 компетенций).

Кроме того, к движению WorldSkills в этом году присоединились новые образовательные организации – казанская школа №42, Арский педагогический колледж имени Г. Тукая и Зеленодольское медицинское училище.

«В преддверии регионального чемпионата прошли внутриколледжные и сетевые чемпионаты», – заметил Хадиуллин.

Он добавил, что по итогам регионального чемпионата будет сформирован расширенный состав сборной Татарстана, которая представит республику в отборочных соревнованиях, а затем в финале 10-го национального чемпионата в 2022 году в Саранске.

В прошлом году в региональном чемпионате WorldSkills Russia приняли участие 1702 конкурсанта.