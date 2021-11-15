В региональном чемпионате WorldSkills Татарстана появилась 21 новая компетенция

Состязания регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Татарстане пройдут по 257 компетенциям. В этом году появилась 21 новая компетенция. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Это 156 компетенций WorldSkills для возрастной категории от 16 до 22 лет и 101 компетенция JuniorSkills для возрастной категории 16 лет и моложе», – рассказал глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, с каждым годом растет количество компетенций. «Соответственно стандарты WorldSkills внедряются все больше в системе среднего профессионального образования, что ведет к качественному улучшению учебных процессов», – заметил он.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин добавил, что глобальные процессы, которые происходят в мире, в том числе по цифровизации, вызывают потребность в появлении новых компетенций.

«Здесь сильно диктуют запрос представители экономики – какие специалисты им нужны, а также образовательные организации. В этом году представлены новые компетенции, это абсолютно разные категории – производство и инженерные технологии, транспорт и логистика, творчество и дизайн, сфера услуг, образование, информационные коммуникационные технологии. Появились новые направления у юниоров – творчество и дизайн, образование, сфера услуг, производство и инженерные технологии, строительство и строительные технологии. Это все то, что сейчас актуально», – подчеркнул он.

Губайдуллин отметил, что в этом году региональный чемпионат пройдет в пять этапов. Первый этап соревнований состоится с 15 по 19 ноября по 98 компетенциям, второй – с 22 по 26 ноября по 75 компетенциям, третий – с 29 ноября по 3 декабря по 70 компетенциям, четвертый – с 6 по 10 декабря по 11 компетенциям. «Еще по трем компетенциям, это пятый этап, на данный момент согласовываем даты проведения соревнований. Думаю, что в декабре – январе они состоятся», – уточнил он.

Соревнования пройдут в учебных мастерских образовательных организаций без зрителей. На чемпионат приглашены 43 сертифицированных эксперта, в том числе 33 – из других регионов.

«С каждым годом становится все больше экспертов. Проводится отдельная работа по повышению качества их подготовки, переподготовка мастеров производственного обучения. В чемпионатном цикле 2021 – 2022 годов примут участие 1448 экспертов, а также 219 главных экспертов и заместителей главных экспертов по юниорам, 180 технических администраторов площадок», – заявил спикер.

По словам Губайдуллина, церемония закрытия чемпионата состоится в режиме онлайн после проведения пяти этапов состязания.

В прошлом году региональный чемпионат прошел по 143 компетенциям WorldSkills и 95 компетенциям JuniorSkills, в которых приняли участие 1702 конкурсанта и 1681 эксперт.