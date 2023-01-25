Новым замглавы Минстроя РТ станет Анвар Зарипов
Анвар Зарипов назначен заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Соответствующий указ подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Зарипов приступит к выполнению обязанностей с 30 января, уточняется в документе. Пока он указан на сайте Минстроя РТ как начальник управления инфраструктурного развития.
Напомним, что его предшественник Ринат Абдуллин покинул должность 11 января и возглавил общественный совет при Минстрое республики.