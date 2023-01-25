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Официальная хроника
25 января 2023  16:36

Новым замглавы Минстроя РТ станет Анвар Зарипов

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Новым замглавы Минстроя РТ станет Анвар Зарипов
фото с сайта «Официальный Татарстан»

Анвар Зарипов назначен заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Соответствующий указ подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Зарипов приступит к выполнению обязанностей с 30 января, уточняется в документе. Пока он указан на сайте Минстроя РТ как начальник управления инфраструктурного развития.

Напомним, что его предшественник Ринат Абдуллин покинул должность 11 января и возглавил общественный совет при Минстрое республики.

#Минстрой рт #Назначение
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