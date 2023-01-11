Ринат Абдуллин ушел с должности замглавы Минстроя РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин освободил Рината Абдуллина от должности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Замглавы ведомства покинул должность по собственной инициативе, говорится в распоряжении Кабмина РТ.

«Освободить 10 января 2023 года Абдуллина Рината Азгаровича от замещаемой должности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан», — говорится в документе.

Уточняется, что работник освобожден от должности на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.