Ринат Абдуллин возглавил общественный совет при Минстрое Татарстана

Экс-замглавы Минстроя РТ Ринат Абдуллин возглавил общественный совет при министерстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что он покинул предыдущую должность 11 января. В тот же день его кандидатура была единогласно принята членами совета.

«Ринат Азгарович в нашей структуре не новый человек, он хорошо знает сферу деятельности строительной отрасли и системы ЖКХ, — подчеркнул глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин. — Уверен, добрые традиции и системная работа, заложенные Ленаром Сайделовичем, будут продолжены».