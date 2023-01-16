news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
16 января 2023  21:23

Ринат Абдуллин возглавил общественный совет при Минстрое Татарстана

news_top_970_100

Экс-замглавы Минстроя РТ Ринат Абдуллин возглавил общественный совет при министерстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что он покинул предыдущую должность 11 января. В тот же день его кандидатура была единогласно принята членами совета.

«Ринат Азгарович в нашей структуре не новый человек, он хорошо знает сферу деятельности строительной отрасли и системы ЖКХ, — подчеркнул глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин. — Уверен, добрые традиции и системная работа, заложенные Ленаром Сайделовичем, будут продолжены».

#Минстрой рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное