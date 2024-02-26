Новым Президентом Венгрии избран экс-председатель Конституционного суда Шуйок

Новым Президентом Венгрии стал экс-председатель Конституционного суда страны Тамаш Шуйок. Избрание нового главы государства произошло на первом заседании венгерского парламента, сообщает ТАСС.

Напомним, что Шуйок сменил на посту Каталин Новак. Его предшественница объявила об уходе в отставку 10 февраля. Причиной послужил скандал с помилованием человека, который оказался вовлечен в преступление на почве педофилии.

Новому Президенту страны 67 лет. Он был выдвинут коалицией правящих партий «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и христианскими демократами.

Напомним, что сегодня венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.