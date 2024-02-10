Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Президент Венгрии Новак объявила о своей отставке
Президент Венгрии Каталин Новак решила уйти в отставку на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. О своем решении она заявила во время выступления по национальному телевидению, отметив, что она допустила ошибку. Об этом передает ТАСС.
«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам как глава государства. Я ухожу с поста президента республики», — сказала Новак.
Ее отставки требовали все оппозиционные партии страны в связи с тем, что она в 2023 году помиловала человека, осужденного за причастность к преступлению на почве педофилии.
Недавно стало известно, что вместе с другими заключенными на свободу вышел замдиректора детского дома, который пытался защитить своего начальника-педофила, уличенного в преступлении, и шантажировал одного из несовершеннолетних воспитанников, чтобы тот отказался от своих показаний.
Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в венгерском правительстве. Премьер-министр Виктор Орбан был крайне недоволен действиями главы государства и аппарата ее сотрудников, рассказывали источники. 8 февраля он предложил парламенту внести в Конституцию Венгрии поправку, предусматривающую запрет на помилование преступников, осужденных за педофилию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»