Президент Венгрии Новак объявила о своей отставке

Президент Венгрии Каталин Новак решила уйти в отставку на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. О своем решении она заявила во время выступления по национальному телевидению, отметив, что она допустила ошибку. Об этом передает ТАСС.

«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам как глава государства. Я ухожу с поста президента республики», — сказала Новак.

Ее отставки требовали все оппозиционные партии страны в связи с тем, что она в 2023 году помиловала человека, осужденного за причастность к преступлению на почве педофилии.

Недавно стало известно, что вместе с другими заключенными на свободу вышел замдиректора детского дома, который пытался защитить своего начальника-педофила, уличенного в преступлении, и шантажировал одного из несовершеннолетних воспитанников, чтобы тот отказался от своих показаний.

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в венгерском правительстве. Премьер-министр Виктор Орбан был крайне недоволен действиями главы государства и аппарата ее сотрудников, рассказывали источники. 8 февраля он предложил парламенту внести в Конституцию Венгрии поправку, предусматривающую запрет на помилование преступников, осужденных за педофилию.