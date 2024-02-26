Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на получение членства в НАТО. Решение было принято на первом заседании весенней сессии, сообщает РИА Новости.

Во время голосования за инициативу проголосовали 188 депутатов, шесть высказались против, четыре не принимали участия. Напомним, что Будапешт оставался единственным, кто еще не высказался за принятие Швеции.

До этого голосование долгое время откладывалось. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя это, говорил, что Кабмин поддерживает решение, однако «не горит желанием» ратифицировать заявку. Причиной стала «бессовестная ложь», распространяемая шведскими властями о Венгрии.

Таким образом, теперь Швеция станет 32-м членом Североатлантического альянса.

Напомним, что предпоследней страной, не принимавшей заявку Швеции, была Турция. Однако она ратифицировала ее в январе 2024 года.