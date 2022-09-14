«Ъ»: Новым послом США в Москве может стать кадровый дипломат Линн Трейси

Новым послом Соединенных Штатов в России может стать Линн Трейси, сейчас возглавляющая американскую дипломатическую миссию в Армении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», не раскрывая своих источников.

В случае назначения Трейси послом США в Москве впервые станет женщина. Прежний посол Джон Салливан, занимавший этот пост с конца 2019 года, 4 сентября завершил работу в РФ и покинул ее столицу. Пока обязанности поверенного в делах посольства исполняет Элизабет Руд.

При этом журнал Foreign Policy, сославшись на мнение специалистов, написал, что назначение нового посла США в России может затянуться на месяцы.

На сайте посольства США в Армении отмечается, что Линн Трейси — кадровый дипломат. С 2006 по 2009 год она возглавляла американское консульство в пакистанском Пешаваре, получив по итогам этой командировки награду «За проявленный героизм». До того занимала различные должности в дипмиссиях США в Казахстане, Киргизии и Афганистане.

С 2010 по 2011 год Трейси работала заместителем посла США в Туркменистане, а с 2012-го по 2014-й — заместителем помощника государственного секретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента.

С 2014 по 2017 год была заместителем главы дипмиссии США в Москве при после Джоне Теффте. Потом стала старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, а в 2019-м возглавила американское посольство в Ереване.