Новым главным редактором журнала «Мәгариф» стала Гелюся Закирова

Фото: АО «Татмедиа»

Новым главным редактором журнала «Мәгариф» назначена Гелюся Закирова, возглавлявшая до этого журнал «Гаилә һәм мәктәп». Занимавшая этот пост на протяжении восьми лет Сюмбель Таишева покинула его.

Представил нового главного редактора коллективу издания генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. При этом он высоко оценил деятельность Сюмбель Таишевой на посту руководителя журнала и пожелал ей успехов на новом месте работы.

Сама Сюмбель Таишева рассказала «Татар-информу», что ее уход с должности вызван переездом в Москву к новому месту работы. Конкретизировать его она пообещала позже.

Сюмбель Таишева в 1999–2003 годах была руководителем пресс-службы Кабинета Министров РТ и пресс-секретарем Премьер-министра РТ. С 2003 по 2012 год — заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». С 2012 по 2016 год — заместитель генерального директора АО «Татмедиа» по корпоративному развитию. С июля 2016 года руководила журналом «Мәгариф».

Гелюся Закирова окончила Казанский государственный педагогический институт и аспирантуру Института языка, литературы и искусства Академии наук РТ имени Г. Ибрагимова. Работала журналистом в газете «Сабантуй», затем — редактором отдела в журналах «Ялкын» и «Татарстан», газете «Магрифәт», на телерадиокомпании ТНВ.

С 2013 года возглавляла журнал «Гаилә һәм мәктәп». Кроме того, до 2023 года руководила татарской редакцией журнала «Идель». Поэт и прозаик, член Союза писателей Республики Татарстан.