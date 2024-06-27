Институт искусственного интеллекта в Казани приглашает на бюджетное обучение

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, созданный в прошлом году на базе Казанского Федерального университета, в этом году приглашает абитуриентов на передовые программы обучения. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор и директор института Дмитрий Чикрин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Наш институт настроен преимущественно на контрактное обучение, потому что мы верим, что люди ценят только те знания, за которые они заплатили. Однако только в этом году, в рамках старта института, у нас есть около 90 бюджетных мест. Поэтому, если вы хотите получить господдержку и работать в области ИИ, то стоит идти к нам именно в этом году», – заявил Чикрин.

Он добавил, что для поступления на бюджет необходимо набрать около 210-220 баллов по результатам ЕГЭ.

Программы обучения в институте:

Программная инженерия (профили «Архитектор интеллектуально-транспортных систем и беспилотных платформ», «Разработчик искусственного интеллекта и когнитивных систем»)

Мехатроника и робототехника (профиль «Робототехника и искусственный интеллект»)

Магистерская программа «Нейрокогнитивные технологии в бизнес-аналитике»

Что касается самого обучения, то Чиркин подчеркнул, что с третьего курса четверть лучших студентов попадает в студенческое конструкторское бюро.

«У них заменяется примерно половина учебного плана на занятия по проектам с индустриальными партнерами. Условно говоря, большая разница – вы в теории изучаете схемотехнику или проектируете многослойную печатную плату для какой-нибудь системы», – рассказал директор института.

Он добавил, что те, кто успешно проходит такую стажировку получают гарантированное предложение по трудоустройству с зарплатой выше среднего по рынку либо у индустриальных партнеров, либо в сам институт. А те, кто не может там работать отправляется обратно в общий поток.

Чикрин также отметил, что по направлениям «Программная инженерия» и «Мехатроника и робототехника» в институте созданы лаборатории и ряд профильных центров, которые занимаются развитием компетенций в области создания робототехнических платформ, освоения бытовых и промышленных роботов, а также автоматизации транспортных средств различного направления.

Преимуществом этих программ он выделил концепцию прогрессорского образования – сочетание традиционных образовательных программ и блока soft-skills, обеспечивающих старт мышления технологического предпринимательства.

Реклама. АНО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ»