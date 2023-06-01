Рамзия Галимова назначена главным редактором татарской и русской редакций журнала «Идель»

Главным редактором татарской и русской редакций молодежного журнала «Идель» назначена Рамзия Галимова. Нового руководителя коллективу представил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Перед Рамзией Галимовой ставится задача создания редакции нового формата и контента, ориентированного на молодежь и студентов», – обозначил Садыков.

По словам руководителя «Татмедиа», в рамках медиалаборатории «Кәеф» были проанализированы интересные для молодежи форматы. «Новое поколение живет в соцсетях, смотрит видео, слушает подкасты, смотрят мемы. Исходя из этих интересов будет формироваться новая редакционная политика», – сказал он.

Шамиль Садыков также напомнил, что вместе с развитием соцсетей и сайта остается задача сохранить и печатный журнал.

Рамзия Галимова поблагодарила руководство медиахолдинга за доверие. «Перед нами поставлены амбициозные цели. Мы уже пообщались в коллективе. Скоро нас узнают, как самый лучший журнал в молодежном медиа», – заявила новый руководитель издания.

Рамзия Галимова ранее работала журналистом электронной газеты «Интертат», заместителем главного редактора журнала «Ялкын».

Директором филиала «Журнал “Идель”» и главным редактором татарской редакции являлась Гелюса Закирова. Русскую редакцию журнала возглавляла Айсылу Хафизова.