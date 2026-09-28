Новым Генконсулом Ирана в Казани стал Мохаммед Басраи

Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана

Новым Генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани стал Мохаммед Басраи. Об этом сообщает пресс-служба «КазаньФорума».

Дипломат уже прибыл в столицу Татарстана. Перед отъездом он встретился с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и представил план работы на новом посту.

Его предшественник, Давуд Мирзахани, возглавлял Генконсульство с 2023 до августа 2026 года. Перед тем, как покинуть Казань, он дал интервью «Татар-информу».