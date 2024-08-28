Новый завод по производству рыбного корма может появиться в Бавлах

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В Бавлах могут построить новый завод по производству рыбного корма. Для этого в районе подготовлена площадка и сырье, а также наблюдается большой спрос. Появление нового производства на программе «Муниципальный час» обсудили глава района Ильяс Гузаиров и руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

По словам Гузаирова, партнером нового производства может выступить биотехнологический комбинат. «У него после брожения выходит 6 тонн сухих дрожжевых кормов. Это 50% или 60% — основа для приготовления кормов для рыб. В районе есть база, есть сырье и спрос», — отметил он.

По предварительной оценке, новому инвестору необходимо вложить 300 млн рублей для запуска завода.

«Партнеры готовые есть, и помещение есть — это промплощадка. Не нужно тянуть газ, электроэнергию, воду. Нужен инвестор, который придет с деньгами и с кем можно будет это обсуждать», — рассказал Ильяс Гузаиров.

«Вот что можно делать в районе, интересный проект возник. И, главное, свободная ниша», — заключила Минуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бавлах ищут инвесторов для нового гостиничного комплекса.