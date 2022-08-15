Новый владелец российского OBI купил его за 600 рублей

Приобретение российской сети гипермаркетов строительных и хозяйственных товаров немецкой компании OBI обошлось новому владельцу — предпринимателю Йозефу Лиокумовичу в 600 рублей. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

«Да, 600 рублей. До пандемии [коронавируса] речь шла о 100 млн евро. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок», — ответил предприниматель на соответствующий вопрос издания.

По словам Лиокумовича, российская сеть OBI — «экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги». Он уточнил, что убытки за 2021 год составили 2,5 млрд рублей, а в текущем году ситуация усугубилась из-за закрытия магазинов на полтора месяца.

Относительно задолженности перед материнской компанией бизнесмен сказал, что она превышала 30 млн евро, однако ее удалось урегулировать. Теперь новое руководство разбирается с исками по долгам от российских фирм.

Как и многие другие зарубежные компании, после начала объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине сеть OBI решила приостановить работу в России. В начале марта магазины компании в стране закрылись. Однако в апреле OBI объявила о постепенном открытии всех гипермаркетов на территории РФ, включая региональные.

Позднее, в конце июля, стало известно, что OBI закрыла сделку по продаже шести юридических лиц российской сети гипермаркетов местным инвесторам. Йозеф Лиокумович получил 60% долей в шести фирмах, а 40% достались группе инвестиционно-строительных компаний MAX. Тогда сообщалось, что сумма сделки составила всего один евро.