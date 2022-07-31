Новый тест Байдена на коронавирус вновь оказался положительным

Новый тест на коронавирус американского Президента Джо Байдена вновь показал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лечащего врача главы государства Кевина О’Коннора.

«Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 оказался положительным, что неудивительно», — сказано в заявлении доктора, распространенном Белым домом.

По словам О`Коннора, Байден чувствует себя хорошо и продолжает соблюдать жесткие меры самоизоляции.

О болезни американского Президента стало известно еще 21 июля, но с того момента результаты его тестов несколько раз были отрицательными. Ранее врач пояснял, что повторный положительный тест иногда встречается у пациентов, которые лечились от Covid-19 препаратом Paxlovid. Его назначают инфицированным, у которых болезнь протекает в легкой форме, но риск госпитализации достаточно высок.