Торжественное открытие Российско-китайского университета перспективных технологий (CRUTech) состоялось сегодня в рамках Форума технических университетов России и Китая, который проходит в Казани.

«Данный проект собирает под своей эгидой 11 ключевых вузов, функционирующих в республике, и 14 крупнейших организаций высшего образования провинции Шаньдун. В полную силу данное объединение заработает уже со следующего года. Уверен, проект ожидает большое будущее», – сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в сентябре вместе с ректорами ведущих вузов Татарстана посетил провинцию Шаньдун. «Мы увидели, что у нас есть все необходимое для успешной реализации этой прорывной научно-образовательной инициативы. А в октябре в рамках проведения 31-й встречи глав Правительств России и Китая было заключено детальное соглашение о создании и развитии совместного университета», – подчеркнул лидер республики.

Минниханов добавил, что Татарстан не остался в стороне от совместной инициативы Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина по проведению перекрестных Годов образования.

«Республика одна из первых среди субъектов Федерации обеспечила включение своих мероприятий в национальные планы их проведения. В их состав, наряду с сегодняшним форумом, вошло создание Российско-Китайского университета перспективных технологий, который мы будем развивать вместе с одним из самых передовых регионов Китая – провинцией Шаньдун. Меморандум о формировании КРуТеха был подписан на полях официального визита Президента России в Китайскую Народную Республику весной прошлого года», – заявил он.

Раис РТ также заметил, что сейчас в Татарстане обучается более 1,7 тыс. студентов из Китая, которые «отличаются трудолюбием и глубокой увлеченностью образовательным процессом».

Проходящий в Казани форум приурочен к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая. «Это эффективная платформа для академического диалога между системами высшего технического образования наших стран. Уверен, этот форум укрепит позиции ассоциации в данном качестве. В рамках форума в организацию вступят сразу 32 новых члена: 16 вузов России и 16 – Китая, что, несомненно, усилит ассоциацию», – отметил Минниханов.

По его словам, запланировано также подписание около 20 новых соглашений о сотрудничестве между университетами России и Китая.

«Убежден, что итоги форума станут долгосрочной основой для укрепления стратегического партнерства России и Китая в научно-образовательной сфере», – заключил Раис РТ.