Новый прокурор Татарстана предложил запретить подросткам заходить в кальянные и бары

Первой инициативой нового прокурора Альберта Суяргулова стал запрет на нахождение несовершеннолетних в кальянных и других заведениях, где разрешено курение.

Соответствующие поправки он предложил внести в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ».

В Татарстане ежегодно фиксируются факты потребления табачной и никотинсодержащей продукции подростками, несмотря на установленный федеральным законодательством запрет продажи такой продукции несовершеннолетним, отмечают разработчики документа.

За нарушение запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях в 2022 году привлечены к административной ответственности 30 несовершеннолетних, за первое полугодие 2023-го — 11.

Правонарушения зафиксированы в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Черемшанском, Елабужском, Лениногорском, Арском, Кукморском и других районах республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нового прокурора Татарстана представили на заседании Госсовета РТ. Занимавший этот пост прежде Илдус Нафиков назначен прокурором Республики Марий Эл.