Новый президент ISU впервые прокомментировал допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой

Новый глава Международного союза конькобежцев (ISU) кореец Чэ Ёл Ким впервые высказался о допинговом скандале олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«Дело не завершено, оно в процессе. Мы не вовлечены в это. Проба "Б"? Нет, мы не получали информацию. Мы сделаем объявление, как получим данные», — сказал Чэ Ёл Ким на пресс-конференции конгресса ISU, который проходит в Таиланде.

Отметим, что Ким был избран новым руководителем организации после голосования конгресса в Пхукете.

До этого президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «Татар-информу» назвал конгресс ISU «козлами» и жестко отреагировал на комментарии организации по допинговому делу Камилы Валиевой.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о самых важных решениях конгресса ISU, который напрямую касаются фигурного катания в России.