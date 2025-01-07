Трамп заявил о выгоде Гренландии в случае вхождения в состав США

Для жителей Гренландии пойдет на пользу вхождение острова в состав США. Такую точку зрения высказал избранный американский президент Дональд Трамп.

«Гренландия - невероятное место, ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь ее от злого внешнего мира», - написал политик в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп писал в своих соцсетях, что Соединенным Штатам необходим контроль над островом. В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что она не продается.

Гренландия – крупнейший по площади остров в мире. Он расположен в Северной Америке. В настоящее время Гренландия входит в состав Дании. Но в январе этого года Эгеде заявил о намерении добиться независимости от Копенгагена.

Впервые речь о покупке острова в США зашла еще в середине XIX века, но тогда Конгресс отклонил данное предложение. Затем в 1946 году Вашингтон выразил готовность приобрести остров за 100 млн долларов, но Дания ответила отказом.