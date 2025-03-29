Трамп пообещал защитить Гренландию от России и Китая

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты обеспечивали безопасность Гренландии в XX веке и готовы сделать это снова перед лицом новых угроз со стороны России и Китая. Соответствующий видеоролик Президент США Дональд Трамп опубликовал на своих страницах в социальных сетях Truth Social (принадлежит ему самому) и X (прежде Twitter, принадлежит его советнику – миллиардеру Илону Маску).

Видео содержит архивные кадры действий американских войск, во время Второй мировой войны защищавших территорию Гренландии от нападения нацистов (на восточном побережье острова действовали четыре тайных немецких метеостанции, последняя из них была захвачена в ноябре 1944 года – прим. Т-и).

«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы – от российской агрессии до китайской экспансии. <...> Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», – подчеркивается в ролике.

Трамп опубликовал видео на фоне визита в Гренландию вице-президента США Джей Ди Вэнса. Политик побывал на американской военной базе Питуффик. Он заявил, что гренландцы «будут иметь право на самоопределение» (то есть на объявление независимости от Дании – прим. Т-и).

При этом, по словам Вэнса, американская сторона надеется на выбор жителями Гренландии «партнерства» с Соединенными Штатами, поскольку только последние «уважают их суверенитет и гарантируют их безопасность».

Вызвавшая недовольство в Дании и Гренландии поездка вице-президента США оказалась короче, чем планировалось. Такую корректировку планов власти королевства и входящей в его состав автономии сочли позитивным шагом со стороны американцев, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

Дания объявила о принадлежности ей всей территории Гренландии в 1921 году, хотя Норвегия претендовала на восточное побережье острова вплоть до 1933-го. США впервые захотели приобрести Гренландию в 1867 году, но сделка сорвалась из-за отсутствия одобрения в Конгрессе. В 1910 году высказывалось предложение по обмену территориями между Штатами, Данией и Германией, а в 1946 году США вновь предложили купить остров за 100 млн тогдашних долларов. Идея возникала еще не раз во время холодной войны, но так и не была реализована.

Дональд Трамп публично заявил о желании приобрести Гренландию в 2019 году. Президент России Владимир Путин недавно призвал не видеть в этих планах «какие-то экстравагантные разговоры американской администрации» и напомнил о предыстории вопроса.