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Новый порядок постановки авто на учет начнет действовать в России с 1 марта
Начиная с 1 марта в России начнут действовать новые правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции. О грядущих изменениях рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает агентство «Прайм».
В частности, для регистрации машины больше не придется предоставлять полис ОСАГО. «Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию», — подчеркнул юрист.
По мнению эксперта, опасения, что это изменение вызовет увеличение числа незастрахованных автомобилей, не имеют под собой оснований. «<...> любое передвижение требует наличие страхового полиса», — напомнил он.
Кроме того, с 1 марта собственник сможет прекращать регистрацию авто сразу после его продажи, тем самым избежав штрафов за нарушения, допущенные новым владельцем.
Однако эта новация будет действовать лишь в случаях, когда договор купли-продажи был заключен через портал госуслуг, или когда его удостоверили у нотариуса, или когда смена владельца произошла по решению суда, уточнил адвокат.
Помимо этого, с 1 марта без уплаты утилизационного сбора невозможно будет зарегистрировать автомобиль. Миронов, впрочем, убежден, что бюджет рядового законопослушного автолюбителя соответствующие изменения «либо не затронут вовсе, либо коснутся весьма незначительно».
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