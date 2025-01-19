Новый порядок постановки авто на учет начнет действовать в России с 1 марта

Начиная с 1 марта в России начнут действовать новые правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции. О грядущих изменениях рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает агентство «Прайм».

В частности, для регистрации машины больше не придется предоставлять полис ОСАГО. «Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию», — подчеркнул юрист.

По мнению эксперта, опасения, что это изменение вызовет увеличение числа незастрахованных автомобилей, не имеют под собой оснований. «<...> любое передвижение требует наличие страхового полиса», — напомнил он.

Кроме того, с 1 марта собственник сможет прекращать регистрацию авто сразу после его продажи, тем самым избежав штрафов за нарушения, допущенные новым владельцем.

Однако эта новация будет действовать лишь в случаях, когда договор купли-продажи был заключен через портал госуслуг, или когда его удостоверили у нотариуса, или когда смена владельца произошла по решению суда, уточнил адвокат.

Помимо этого, с 1 марта без уплаты утилизационного сбора невозможно будет зарегистрировать автомобиль. Миронов, впрочем, убежден, что бюджет рядового законопослушного автолюбителя соответствующие изменения «либо не затронут вовсе, либо коснутся весьма незначительно».