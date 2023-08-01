Новый объект культурного наследия появится в Татарстане

В Татарстане пополнится список выявленных объектов культурного наследия – в него планируется включить «Меллятамакское селище XIII», которое находится в Муслюмовском районе. Соответствующий проект приказа разработал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

«Включить объект археологического наследия «Меллятамакское

селище XIII», расположенный в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан, в перечень выявленных объектов культурного наследия <…>», – говорится в тексте приказа.

На территории селища устанавливается особый режим использования земельных участков. Он предусматривает возможность проведения археологических, земляных, строительных и хозяйственных работ при условии сохранности выявленного объекта археологического наследия. При этом закрывать допуск граждан на объект запрещается.

Напомним, также в список ОКН в Татарстане внесут «Новобиксентеевское селище» в Мензелинском районе. Оно находится на правом берегу реки Буга в километре к востоку от бывшей деревни Новое Биксентаево. Также недавно стало известно, что в список внесут «Новобиксентеевский могильник», расположенный на территории Мензелинского района. Дата его основания – вторая половина V тыс. до нашей эры.