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Новый объект культурного наследия появится в Татарстане
В Татарстане пополнится список выявленных объектов культурного наследия – в него планируется включить «Меллятамакское селище XIII», которое находится в Муслюмовском районе. Соответствующий проект приказа разработал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
«Включить объект археологического наследия «Меллятамакское
селище XIII», расположенный в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан, в перечень выявленных объектов культурного наследия <…>», – говорится в тексте приказа.
На территории селища устанавливается особый режим использования земельных участков. Он предусматривает возможность проведения археологических, земляных, строительных и хозяйственных работ при условии сохранности выявленного объекта археологического наследия. При этом закрывать допуск граждан на объект запрещается.
Напомним, также в список ОКН в Татарстане внесут «Новобиксентеевское селище» в Мензелинском районе. Оно находится на правом берегу реки Буга в километре к востоку от бывшей деревни Новое Биксентаево. Также недавно стало известно, что в список внесут «Новобиксентеевский могильник», расположенный на территории Мензелинского района. Дата его основания – вторая половина V тыс. до нашей эры.
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