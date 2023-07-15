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Новый объект культурного наследия появится в Татарстане
В Татарстане в скором времени утвердят границы и особый режим использования «Новобиксентеевское селища» – нового выявленного объекта культурного (археологического) наследия. Находится эта территория в Мензелинском районе республики, приказ об утверждении ее границ опубликован на сайте Комитета РТ по охране ОКН.
«Новобиксентеевское селище» находится на правом берегу реки Буга в километре к востоку от бывшей деревни Новое Биксентаево.
Особый режим использования земельных и водных участков в границах объекта разрешает проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов. проведение работ по сохранению памятника, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов. Кроме того разрешаются также мероприятия по музеефикации памятника и другие работы, не вредящие селищу.
Кроме того, предполагается, что жители будут иметь доступ к памятнику в соответствии с законодательством.
Запрещается на этой территории проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и других работ, а также свалка мусора, бытовых отходов вне установленных мест
Проект приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, она продлится до 19 июля.
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