Новый объект культурного наследия появится в Татарстане

В Татарстане в скором времени утвердят границы и особый режим использования «Новобиксентеевское селища» – нового выявленного объекта культурного (археологического) наследия. Находится эта территория в Мензелинском районе республики, приказ об утверждении ее границ опубликован на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

«Новобиксентеевское селище» находится на правом берегу реки Буга в километре к востоку от бывшей деревни Новое Биксентаево.

Фото: скрин документа

Особый режим использования земельных и водных участков в границах объекта разрешает проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов. проведение работ по сохранению памятника, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов. Кроме того разрешаются также мероприятия по музеефикации памятника и другие работы, не вредящие селищу.

Кроме того, предполагается, что жители будут иметь доступ к памятнику в соответствии с законодательством.

Запрещается на этой территории проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и других работ, а также свалка мусора, бытовых отходов вне установленных мест

Проект приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, она продлится до 19 июля.