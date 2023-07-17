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Новым объектом культурного наследия Татарстана станет территория V тыс. до нашей эры
В Татарстане вновь расширят список выявленных объектов культурного наследия – в него войдет «Новобиксентеевский могильник», расположенный на территории Мензелинского района. Дата его основания – вторая половина V тыс. до нашей эры, следует из информации на сайте Комитета РТ по охране ОКН.
«Включить объект археологического наследия «Новобиксентеевский могильник», расположенный в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан, в перечень выявленных объектов культурного наследия <…>», – говорится в документе.
«Новобиксентеевский могильник» находится на правом берегу реки Буга в 1,06 километра к северо-востоку от бывшей деревни Новое Биксентаево.
Напомним, ранее «Татар-информ» выяснил, что в Татарстане в скором времени утвердят границы и особый режим использования «Новобиксентеевского селища» – нового выявленного объекта культурного (археологического) наследия.
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