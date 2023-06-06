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Новый книжный фестиваль «Миг» всероссийского масштаба стартует в Татарстане
На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве презентовали книжный фестиваль «Миг», посвященный легендарной династии промышленников Ушковых. Менделеевск примет фестиваль 7-8 октября этого года. Проект представили организатор фестиваля Кирилл Маевский, директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, глава Менделеевского района Радмир Беляев и представители градообразующего предприятия Менделеевска.
Ожидается, что в фестивале примут участие гости со всей страны, а площадка будет включать не только презентацию книг и ярмарку изданий, но и творческие лаборатории, встречи деятелей культуры.
Главным героем фестиваля станет династия Ушковых, инновационных российских промышленников и филантропов. Они инвестировали в развитие будущего Менделеевска еще в XIX веке, быстрее других внедряли в производство и жизнь передовые идеи и достижения науки.
«Мы взяли новую амбициозную задачу — продвигать нашу территорию через историю. У нас богатая история и очень обидно, когда мы имеем это все и не рассказываем об этом жителям нашей страны, — поделился глава района Радмир Беляев. — Фестиваль „Миг“ — для нас амбициозный проект, такого мы еще не делали. Мы пригласили в Менделеевск в октябре гостей со всей страны».
Книжный фестиваль «Миг» станет еще одним крупным мероприятием, проведенным Менделеевском за последние два года. В прошлом году прошла всероссийская «Гонка героев», собравшая 6 тыс. человек. В сентябре этого года город ожидает международные «Пастернаковские чтения», которые пройдут под эгидой ЮНЕСКО.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ
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