Для фестиваля в Менделеевске, который пройдет под эгидой ЮНЕСКО, сделают прозрачный купол

Для Международного фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске, который пройдет под эгидой ЮНЕСКО, соорудят специальный прозрачный купол. Под ним смогут разместиться гости и участники события.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ, окончательный дизайн объекта пока находится в разработке. Сам фестиваль состоится впервые, в начале июля. Он соберет сотрудников музеев, краеведов, которые выступят с докладами, будет организована книжная ярмарка, мастер-классы. «Пастернаковские чтения» также посетят известные писатели, публицисты, чтецы прочтут стихи Бориса Пастернака.

Накануне организаторы мероприятия получили письмо от ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе.

«Мы получили письмо от Комиссии по делам ЮНЕСКО о присвоении литературному фестивалю, посвященному творчеству нобелевского лауреата, выдающегося поэта, талантливого прозаика Бориса Пастернака, эгиды ЮНЕСКО», — сообщил в своем телеграм-канале Радмир Беляев.

«Убежден, что мероприятие позволит привлечь внимание подрастающего поколения к уникальному творческому наследию Бориса Пастернака и многогранной истории города Менделеевска», — написал Григорий Орджоникидзе.

С октября 1916 по март 1917 года Борис Пастернак жил в Тихих Горах на Каме и работал на химзаводе Карпова, куда приехал к другу семьи, знаменитому химику Борису Збарскому.